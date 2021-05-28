شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن المطران الجديد لأبرشية مصر الأسقفية؟ (9 معلومات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمثل يوم 8 يونيو المقبل، محطة فارقة في تاريخ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وجامبيلا، خاصة مع تنصيب الدكتور سامى فوزى مطرانا جديدا لابرشية مصر للكنيسة الأسقفية رئيسا لاساقفة اقليم الاسكندرية، خلفا للدكتور منير حنا، الذي سيتم تنظيم حفل شكر وتكريم له في 7 يونيو المقبل بعد 42 سنة خدمة كهنوتية.

وتنشر «المصرى اليوم»، 9 معلومات أساسية عن المطران الجديد وهى:

1 – تخرج من كلية الهندسة عام 1985.

2- حصل على دبلوم في العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991.

3- رُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998.

4 – حصل على درجة الدكتوراه عام 2000 في اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة.

5 – عمل محاضر بكلية اللاهوت الأسقفية منذ تأسيسها 2005.

6- شغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن.

7- تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017.

8- اختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020.

9- حصل على نسبة 73.49 % من إجمالى الأصوات وذلك طبقا لدستور الأبرشية الذي ينص على انتخاب نائبًا للمطران.