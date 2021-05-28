شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستشعار من البعد» توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بشأن قيام الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST).

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الاستشعار من البعد وبحوث الفضاء، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج تأهيل وتدريب ذات الاهتمام المشترك، وتحليل صور الأقمار الصناعية، واستخدام تقنيات الذكاء الصناعى، ومعالجة الصور، وكذلك التعاون في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء من تطوير أنظمة الأقمار الصناعية ومكوناتها لتلائم عملها في البيئة الفضائية.

كما يتعاون الجانبان من خلال تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجالات التعليم والتدريب والدراسات العليا والبحث العلمي، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية، وذلك بما يحقق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقع البروتوكول د. محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، ود.أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور د.سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، ود. غادة عطا رئيس شعبة التدريب والدراسات المستمرة، ود. داليا الفقي الأستاذ المساعد بشعبة الفضاء، ود. منى العزوني المسؤول الإعلامي بالهيئة، وبعض عمداء كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.