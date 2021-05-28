شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2.2 مليون جنيه.. «أوقاف قنا» تفتتح أعمال إحلال وتجديد 4 مساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة قنا الجمعة افتتاح ٤ مساجد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي تمت بهم بتكلفة مالية بلغت ٢ مليون و٢٣٠ ألف جنيه، حيث تم افتتاح مسجد نجع عزوز بقرية القلعة التابعة لمركز قفط على مساحة ١٧٠ مترا بتمويل ٢٨٠ ألف جنيه من وزارة الأوقاف، ومسجد الشاورى بمدينة فرشوط على مساحة ٣٥٥ مترا بتكلفة ٢٠٠ ألف جنيه، ومسجد خاتم المرسلين بقرية كوم يعقوب مركز أبوتشت على مساحة ١٥٥ مترا بتكلفة ٩٠٠ ألف جنيه، ومسجد عبدالمعبود رمضان بجزيرة الدوم مركز أبوتشت على مساحة ١٤٥ مترا ٨٥٠ ألف جنيه، وجميعها بالجهود الذاتية.

افتتاح ٤ مساجد بقنا

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.

افتتاح ٤ مساجد بقنا

وأضاف «الداودي» أن مديرية الأوقاف بقنا شهدت إحلال وتجديد أكثر من ٧٠ مسجدا بمختلف مراكز المحافظة، منذ بداية عام ٢٠٢١ وحتى الآن، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات وخاصة إنشاء وافتتاح المساجد.

افتتاح ٤ مساجد بقنا

من جانبه، قال الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلى الجهود الذاتية من المواطنين.

افتتاح ٤ مساجد بقنا

افتتاح ٤ مساجد بقنا