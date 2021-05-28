شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرقية: تركيب 9 عدادات مسبوقة الدفع لأسر أكثر احتياجًا بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام الشركة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتركيب 9 عدادات مياه مسبوقة الدفع للأسر الأكثر احتياجا بمدينة منشأة أبوعمر، دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك إيماناً من الشركة بأهمية المشاركة المجتمعية، ودورها في التواصل مع تلك الأسر لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوصيل كوب مياه نظيف لهم.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة على استعداد دائم للتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم المساندة للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم في إطار ما تقره اللوائح والقوانين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتعاونها المثمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير كوب مياه نظيف للأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالمجان، دون تحملهم أي أعباء مادية وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.