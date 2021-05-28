شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على ٩١٥ مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقرية سمهود ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت في إطار مبادرة «حياة كريمة» للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية .

أوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٩١٥ مواطنا في ٨ تخصصات طبية بواقع «٢٠٤ أمراض باطنة، ١٩٨ طب أطفال، ١٦٦ جراحة عظام، ١٣٠ أمراض جلدية وتناسلية، ٧٠ طب وجراحة الفم والأسنان، ٥٩ تنظيم الأسرة، ٤٦ أمراض النساء والتوليد، ٤٢ جراحة عامة» فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٣ حالة وإجراء الأشعة لـ ٢١ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

قافلة طبية مجانية بقنا

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٨٣ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .

قافلة طبية مجانية بقنا