شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: استقدام خبراء أجانب وإدخال القطاع الخاص للارتقاء بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، عن خطة لإستقدم خبراء أجانب متخصصين من كافه الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المختلفه للسكة الحديد لنقل الخبرات وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا.

وناقش خلال اجتماعه مع مجلس إدارة السكة الحديد، دراسة إدخال القطاع الخاص مجال إدارة عربات النوم وأعمال النظافة في السكة الحديد إلى جانب شركتي (الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية - السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال النظافة والتأمين الإداري) للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.