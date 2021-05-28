شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم خنقًا في خزان صرف صحي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مشهد جنائزي مهيب، شيع أهالي قرى شرق النيل، بمركز المنيا، جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم، متأثرين باختناق أثناء القيام بإعمال تطهير خزان صرف صحي منزلي بقرية سواده بمركز المنيا.

تم نقل الجثامين في مشهد مهيب من مشرحة مستشفى المنيا العام، إلى القرية لأداء صلاة الجنازة، ثم تم نقلهم إلي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة زاوية سلطان شرق النيل .

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، بمصرع 3 عمال، وهم عمر محمد حسن حمودة، 20 سنة، وأحمد تلاوي حمودة، 20 سنة، وشقيقة حمودة، 38 سنة، مقيمون بقرية سواده بمركز المنيا، باختناق، أثناء القيام بأعمال تطهير خزان صرف صحي، بأحد منازل القرية.

وقال شهود عيان بالقرية، إن العمال الثلاثة لقوا مصرعهم أثناء القيام بتطهير خزان صرف صحي مغلق، كان مخصصًا لمصنع بلاط سابقا، ومحاولة ربطة بخزان المنزل، بتعرض عمر محمد حسن حمودة للاختناق والوفاة، فحاول أحمد تلاوي إنقاذه فلفظ أنفاسه الأخيرة مختنقًا، وجاء الثالث حمود تلاوي، محاولا إنقاذ الاثنين فلقي مصرعه معهما .

تم انتشال جثث الضحايا، ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

يأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من مصرع 6 عمال وإصابة 8 آخرين، أثناء القيام بأعمال تطهير غرفة طرد مشروع الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة، شمال المنيا.