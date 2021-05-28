شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق نهائيًّا على 6 قوانين.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جلسات مجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة على النهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء «وقوفًا» على (6) مشروعات قوانين، سبق أن وافق على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وترصد «المصري اليوم» القوانين الـ6 وهي :



- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

- مشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بعد إعادة المداولة في (3) مواد بناءً على الطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية.