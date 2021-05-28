شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات حملة طرق الأبواب لتشجيع المواطنين علي تلقي لقاح كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة قامت بوضع خطة عمل بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، لتشجيع السيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة على تلقي لقاح فيروس كورونا بالمجان، لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة للفيروس والتغلب عليه وذلك تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف:«أراهن على وعي المرأة المصرية في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لكونها تمثل صمام أمان وحائط صد للحفاظ على صحة وسلامة اسرتها، مناشدا المواطنين بسرعة التسجيل المجاني على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتقليل أعداد الإصابات والحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه».

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن حملة طرق الأبواب والتي نفذها الفرع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية، خلال الفترة من 25 حتي 27 مايو 2021، استهدفت 55165 رجل وسيدة بـ بواقع 34262 سيدة و20903 رجل في 41 قرية داخل 9 مراكز على مستوي المحافظة لتوعيتهم بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الحملة شملت تنفيذ عدد من ندوات التوعية بقري صفط الحنة، وحوض الطرفة، والمحمودية بمراكز أبوحماد، والزقازيق، وههيا، بالإضافة إلى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية، حيث قام أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات في التعريف بتسجيل بياناتهن، للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة لحمايتهن وأسرهن من الإصابة بفيروس كورونا.

- صورة أرشيفية