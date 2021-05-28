شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تمهل بكتل الأمريكية شهرين لتقديم عرضها لتنفيذ الخط السادس للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمهلت الهيئة القومية للأنفاق شركة بكتل الأمريكية حتى يوليو المقبل لتقديم عرضها الفنى والمالى لتنفيذ الخط السادس للمترو الممتد من الخصوص حتى المعادس بطول 30 كم.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن الشركة الأمريكية سبق وأبدت رغبتها في تنفيذ خط المترو الجديد بشراكة مع شركات محلية، مع التعهد بتقديم عرض تمويلى في صورة قرض ميسر يغطى تكلفة المشروع.

وأضافت المصادر، أن الشركة الأمريكية التي تقود التحالف طلبت البدء في إجراء الدراسات السابقة لتنفيذ المشروع، على أن تتولى تنفيذ هذا المشروع وتدبير تمويله اللازم.

والخط السادس للمترو سيكون طوليا مــوازى للخط الأول (المرج ـ حلوان)، ويهدف على تخفيف الضغـط عـلى الخط الأول مع امتداده لأمـاكن مزدحمة بالسكان لا تصل إليها خطوط المترو الحاليـة، مشيرة إلى أن تدرس حاليا الخيارات التمويلية التي تقدمت بها الشركات العالمية لتغطية تكلفة المشروع.

ويبدأ الخط السادس من منطقة الخصوص حيث التقاطع مع الطريق الدائرى، ليستمر بمحاذاة ترعة الاسـماعيلية حتى مـنطقة شـرق شـبرا الخيمة ممتدا حتى مـيدان السـواح متجها إلى شارع بـورسعيد حتى منطقة غمرة حيث التقاطع مع الخط الأول، ثم يمتد إلى باب الشعرية ليتقاطع مع الخط الثالث متجها إلى ميدان السيدة زينب ثم حديقة الفسطاط ليتقاطع مـع الخط الـرابع للمترو.

ومخطط يصل الخط السادس حتى منطقة المعادى الجديدة بجوار منطقة القمر الصناعى، شاملا 24 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، بحيث تمتد المرحلة الأولى في المسافة من منطقة الخصـوص وحتى غمرة بطـول 13.3 كم شاملة عدد 12 محطة وستكون عبر كوبرى علوى نتيجة وجود نفق الصرف الصحى الرئيسى مـحافظة القاهرة، بينما تمتد المرحلة الثانية من غمرة حتى المعادى وسيكون مسارها نفقى شاملا 12 محطة أيضا.