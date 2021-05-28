شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لمتابعة تطبيق زيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، مجموعات عمل استعدادا لزيادة المعاشات بنسبه 13% اعتبارا من أول يوليو المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات .

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد أكد ان إجمالى قيمة المعاشات فى الموازنة الجديدة اعتبارا من بداية يوليو 2021، ستكون 282 مليار جنيه، بعد الزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيستفيد من هذه الزيادة أصحاب المعاشات وايضا كل من سيخرج إلى المعاش حتى يوم 30 يونيه 2021.

ومن المقرر ان يستفيد من المعاشات عدد يقرب من 10.5 ملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضا من المعاشات وأن الصرف سيكون اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل بتكلفة تصل لـ 31 مليار جنيه وانه قبل زيادة المعاشات تقوم الهيئة بإعداد دراسة عن معدلات التضخم في العام السابق لمعرفة الملائمة المالية وجاء ارتفاع معدلات التضخم بنسبه 5.5 % فى العام الماضى ولو افترضنا زيادة المعاشات بنفس هذه النسبة فإن ذلك يعنى بأن قيمة ما يتحصل عليه صاحب المعاش تظل ثابتة طالما أن نسبة زيادة المعاش تتساوى مع نسبه زياه التضخم، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المعاشات 13% أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5 % وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم.