شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط لبحث خطط التعاون المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها من الوزارة؛ لمناقشة سبُل وأوجه التعاون بين الأكاديمية والوزارة في الفترة القادمة ولوضع خطة عمل لمجموعة من البرامج التدريبية الجديدة.

تطرق الحديث إلى عدة موضوعات على رأسها البرامج التدريبية التى يمكن عقدها مستقبلا بالتعاون بين الطرفين على المستوي المحلي كالتي سيتم تقديمها لتأهيل وتمكين المرأة المصرية و العربية و الشباب ، بالإضافة إلى البرامج التى يمكن تقديمها على المستوى الدولي بأفريقيا والدول العربية.

وخلال النقاش، أكدت الدكتورة رشا راغب أن البرامج التدريبية للأكاديمية هي حالة مصرية خاصة مُعدة خصيصًا لتمكين المواطن المصري في مختلف القطاعات، مشيرة إلى اشتمال هذه البرامج على تجارب دولية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثلما يحدث بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والذي يشهد تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ومركز جنيف للدراسات الأمنية، بالإضافة إلى المعهد الكوري لتنمية الموارد البشرية وغيرهم من المؤسسات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت المركز الرئيسى لتنمية قدرات وبناء الإنسان المصرى، معبرة عن اعتزازها بأنها ممثل عن الحكومة في مجلس أمناء الأكاديمية.

وأشادت السعيد بالبرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية علي كافة المستويات، والتي تتفق مع رؤية مصر 2030، وتدعم خطط الدولة المصرية في كافة المجالات.

وعلى هامش الزيارة التقت د. هالة السعيد بمتدربي برنامج سكرتيري العموم المساعدين، مؤكدة على أهمية البرنامج؛ كونه يُكسب سكرتيري العموم المساعدين القدرة على المساهمة في تطوير المحافظات التي تعتبر قلب التنمية في مصر.

كما تحدثت عن عدد من الموضوعات منها تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي والعوامل التى مكنت الاقتصاد المصري من الصمود في مواجهة الأزمة، وعن برامج الإصلاح الاقتصادي والحرص على معالجة المشكلات الاقتصادية من جذورها، والدعم المقدم من وزارة التخطيط للشركات والمؤسسات في القطاعات الأخرى بدفعة تنموية هي الأكبر في تاريخ مصر، وكذلك دفعة أخرى لمعالجة المشكلات الموجودة في القرى من خلال برنامج حياة كريمة الذي يستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات مثل الصرف الصحي ورصف الطرق والكهرباء والمياه والتعليم والسكن الكريم والصحة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد الى أن البرنامج يُعد تجربة تنموية غير مسبوقة، مضيفة أنه قد تم اختيار برنامج حياة كريمة -على منصة الأمم المتحدة للتجارب الدولية في التنمية المستدامة- كأفضل البرامج؛ لتغطيته كافة جوانب التنمية".

وفي أعقاب ذلك، دار نقاش مفتوح بين الدكتورة هالة السعيد والمتدربين قام خلاله عدد منهم بتوجيه الشكر للأكاديمية ووزارة التخطيط؛ حيث قدم عبد العظيم رمضان سكرتير عام ومساعد محافظة بورسعيد الشكر للوزيرة على جهد الوزارة المبذول في إحداث طفرة تنموية في بورسعيد، وتساءل عن التمويل الذاتي للمحافظات وتمويل الاستثمارات، وأجابت الوزيرة بدورها بأن تمويل الاستثمارات على مستوى المحافظات زاد خلال الخمسة أعوام الماضية بنسبة 400%، وتضاعف نصيب الفرد في الاستثمارات إلى 200%.

كما قدمت نجوى العشيري سكرتير عام ومساعد محافظة الغربية الشكر للمدير التنفيذي للأكاديمية الدكتورة رشا راغب ولفريق العمل بالأكاديمية، مشيدة بالمادة التدريبية المقدمة وبارتفاع مستوى المدربين، وأضافت متحدثة عن حياة كريمة أنه من خلال تجربة العمل على أرض الواقع، تبين أن طموحات المواطنين كبيرة جدًا، لذلك نحتاج إلى توسيع الاعتمادات والمبادرات.

وعن برنامج سكرتيري العموم والمساعدين، يأتي البرنامج فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية مستهدفًا سكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات لتدريب 27 متدرب من السادة سكرتيري العموم في الفترة من 28 مارس وحتى 3 يونيو 2021 بالإضافة إلى 27 متدرب من سكرتيري العموم المساعدين في الفترة من 14 مارس وحتى 27 مايو 2021، ويهدف البرنامج إلي تنمية مهارات المتدربين بما يتماشي مع طبيعة عملهم بالإضافة إلى استغلال الخبرات وتبادلها وعقد مناقشات مع كبار رجال الدولة؛ لتبادل الرؤي والأفكار وتعميم الخطط والمشروعات الناجحة على جميع المحافظات. ويتضمن المحتوى التدريبي للبرنامج عدد من الموضوعات ومنها؛ مهارات التواصل الفعال، إدارة فرق العمل الناجحة، تسويق الذات، مهارات القيادة، الذكاء العاطفي والاجتماعي بالإضافة إلى مهارات العرض والتقديم، البروتوكول والاتيكت والمراسم، الحوار الإعلامي.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب القرار الجمهوري 434 والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.