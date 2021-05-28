شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة 2022 لتمويل "إحلال السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

بلومبرج تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول أهمية تعزيز التعاون والاستقرار فى أفريقيا

أوردت بلومبرج تصريح الرئيس السيسى الذى قال فيه إن محادثاته مع رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلة جاءت فى ظل ظروف استثنائية وصراعات تمثل تحديا هاما فى القرن الأفريقى. وأبرزت الوكالة الأمريكية قول السيسى إنه اتفق مع رئيس جيبوتى على أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليمى والعمل المشترك لتجنب انتشار الصراعات إلى الدول المجاورة، والتى قد تهدد وضع السلام والأمن فى القارة الأفريقية.

تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة 2022 لتمويل أول مرحلة من إحلال السيارات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكى» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.

هجوم بسكين على شرطية بمدينة نانت الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية تعرض شرطية للهجوم بمدينة نانت، وقال مراسل العربية إن الهجوم تم بسكين في منطقة لوار أتلانتيك وملاحقة المهاجم مستمرة، مشيرا إلى أن إصابات الشرطية خطيرة.

توافد كبار رجال الأعمال والعاملين بمجموعة بهجت لصلاة الجنازة على أحمد بهجت

توافد عدد كبير من رجال الأعمال والعاملين بمجموعة بهجت لأداء صلاة الجنازة على رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، بعد صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد المشير طنطاوي، وطالبت إدارة المسجد من المتواجدين الالتزام بارتداء الكمامة، ووفرت أماكن بساحة المسجد لتحقيق التباعد الاجتماعي.

الإسكان: بدء تطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة

تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف العام على أعمال المرافق، أمس، مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

الجيزة تجرى قرعة علنية لإعلان الفائزين بالوحدات السكنية فى 6 أكتوبر

أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء القرعة اليدوية العلنية، الاربعاء المقبل 2 يونيو بنادى الشرقية للدخان، في العمرانية بالهرم، للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بـ"المشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر" بـ 64 وحدة سكنية والمطروحة خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر الماضى.

التعليم تتيح لطلاب علمى علوم بالثانوية اختيار لغة أداء امتحان الجيولوجيا

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى رابط لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم، حرية اختيار اللغة التى يرغب الطالب فى إداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بها سواء اللغة الأجنبية الأولى أو اللغة العربية، وتضمن الإقرار اسم الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية والرقم القومى

وصول جثمان الدكتور أحمد بهجت رجل الأعمال مطار القاهرة داخل طائرة خاصة

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، جثمان رجل الأعمال الشهير أحمد بهجت، والذي توفي عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتشييع جنازته اليوم من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس عقب صلاة الجمعة .

وزير الإسكان يصدر 12 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بـ3 مدن جديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدن (العبور، والعبور الجديدة، وبنى سويف الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

هبوط أرضى وإزالة تراكمات القمامة.. أبرز تعاملات منظومة الشكاوى الأيام الماضية

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإزالة أسباب تلك الاستغاثات والشكاوى.

مصر تحتل المركز الأول إقليميا وقاريا فى مؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية"

حققت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في تنمية صناعة الخدمات التكنولوجية والمعروفة باسم "التعهيد"، والتي تتمثل في نقل أعمال وخدمات تجارية من وإلى مصر، اعتماداً على عدة عوامل تنافسية تكمن في الكوادر البشرية المدربة والموقع الجغرافي المميز وانخفاض المقابل المالي مقارنة بغيرها من الدول الأخرى، حيث سعت الدولة إلى زيادة العائدات من هذه الصناعة عبر التوسع فى إنشاء المدن التكنولوجية فى المحافظات وتوفير التدريب وفرص العمل، ذلك ضمن استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، لتظل محط أنظار المؤسسات الدولية وخبراء الصناعة ومحور اهتمام الشركات العالمية في مجال تعهيد خدمات التكنولوجيا العابرة للحدود.

قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة لمدة 12 ساعة من الثامنة مساء اليوم

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قطع المياه عن أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والهرم والطالبية وبولاق الدكرور لمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد السبت.

غلق جزئى لطريق المريوطية بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من الهرم اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الشركة المنفذة لمشروع كوبري ترسا الجديد، برفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بالكوبري وذلك أعلى محور المريوطية والطريق الدائري تحديدا عند تقاطع محور المريوطية مع شارع ترسا، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري ترسا الجديد، أعلى محور المريوطية - الطريق الدائري والذي يربط بين محور ترسا ومحور المريوطية.

الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

التعليم تتيح أسئلة وإجابات الامتحان التجريبى للثانوية العامة الأحد المقبل

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد المقبل، أسئلة وإجابات الامتحان التجريبى لشهر مايو لطلاب الثانوية العامة لتحقيق الاستفادة لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات الاسترشادية التى انتهت الخميس 27 مايو الجاري أو لم يؤدوا التجربة، حيث تحرص الوزارة على إطلاع جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوى على الأسئلة ونوعيتها والتدريب عليها استعدادا وتمهيدا للامتحان النهائي الذى ينطلق فى يوليو المقبل.

”الخليج 365” يكشف مفاجآت تنشر لأول مرة فى أعمال نقل مركب خوفو الأولى

قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، إن ما يتم فى أعمال نقل مركب خوفو الأولى إنجاز غير مسبوق بالفعل، والقصة بدأت من 23 يونيو 2019، عندما تم عرض فكرة النقل على القيادة السياسية بإزالة التشويه البصرى لمبنى المركب الذى يبلغ عمره أكثر من 40 عاما، فى الضلع الجنوبى للهرم الأكبر، وعلى الفور رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفكرة بعد عرضها ثلاث مرات حتى اطمئن، حيث أكد الرئيس على الدراسة العلمية الدقيقة لفكرة النقل، كما كلف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وكلفنى بأن يكون هناك مراجعة مع المعاهد العلمية بحثية واستشاريين متخصصين، للفكرة المصرية التى طرحت، وإذا كان لديهم أفكار أفضل تنفذ الأفكار الأفضل، بمعنى أنه لا يوجد تحيز للفكرة التى عرضت وذلك لأن سلامة الأثر هو الأهم، وتم تكليف بالفعل الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث قام بعدها بـ 48 ساعة بتفقد المركب، وتم عرض عليه الفكرة بدقة شديدة، وبدأنا العمل علميًا على الفكرة.