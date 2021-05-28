مفاجأة في وفاة شاب مصاب بالإيدز في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن مفاجأة بشأن العثور على جثة شاب زعم البعض إصابته بمرض نقص المناعة "الإيدز" داخل شقته بالشيخ زايد.

مصدر أمني مطلع على التحقيقات نفى إصابة الشاب بتلك الإصابة، مؤكدا أنه مريض نفسي كان يتلقى العلاج على يد متخصصين.

وقال المصدر - الذي رفض نشر اسمه- إن الشاب يقيم بمفرده، لافتا إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، نافيا تورط صديقيه كما تناقل البعض.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.