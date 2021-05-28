ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية لاستخدامها في مشاجرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة يستقلها 3 أشخاص وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية – فرد محلي – كمية من مخدر الآيس – زجاجة بلاستيكية تستخدم في تعاطي المادة المخدرة).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف إثنين منهما بقدومهما من بلدتهما إلى منطقة الهرم بالجيزة لمناصرة أحد أقاربهما والمقيم بذات المنطقة لتشاجره مع آخرين بمنطقة سكنه وحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإعداد للتشاجر، كما أقرا باتفاقهما مع المتهم الآخر على توصيلهما نظير تحصله على مبلغ مالي " أجرة التوصيل" ، وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطي، ونفيا علم قائد السيارة بحيازتهما للمضبوطات واقتصار دوره على توصيلهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.