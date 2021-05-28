ضبط 4 مصانع تتداول النفايات الطبية الخطرة في الشرقية والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئية والمسطحات جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئية والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية في مجال تداول النفايات الطبية الخطرة والمخلفات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بنطاق محافظتي ( الشرقية – المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المختصة أمكن ضبط ("4" مصانع و "3" شركات و مخزن) وضبط المديرين المسئولين عنهم، وبلغ إجمالى المضبوطات (15 طن مواد خام لنفايات طبية ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر - 70,500 طن مواد غذائية مجهولة المصدر – 405,500 مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات زراعية "أسمدة – مبيدات – أعلاف" مجهولة المصدر – 19000 قطعة منتج نهائي لأكواب زجاجية مُصنعة من مواد مجهولة المصدر).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.