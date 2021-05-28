أحكام قضائية وتهريب بضائع أجنبية.. جهود قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 9 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع- معدات، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة والذخائر تم ضبط عدد 1 قضية.

وأسفرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 31 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1190 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 194 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط "1" قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.