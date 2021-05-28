جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت.. أسرته وأقاربه والعاملون في شركاته يشيعونه لمثواه الأخير (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب

شيعت، منذ قليل، جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت، صاحب مجموعة شركات بهجت، من مسجد المشير طنطاوي، والذي وافته المنية الجمعة الماضي، بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.

وتلقى عمر بهجت، نجل رجل الأعمال أحمد بهجت، بصحبة أشقائه الذين ظهر عليهم التأثر الشديد - واجب العزاء في وفاة والدهم، بحضور عدد من أقاربهم.

وشارك في الجنازة قيادات شركاته والعاملون بها، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والفنانين، ومن بينهم علاء فهمي، وزير النقل الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي والشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والفنانة ناهد السباعي والمستشار محيي بدراوي، فيما تلقى شقيقه المهندس محمود بهجت العزاء فى جنازة شقيقه الراحل قبل انطلاق صلاة الجنازة.

وطالبت إدارة المسجد من المتواجدين الالتزام بارتداء الكمامة، ووفرت أماكن بساحة المسجد لتحقيق التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الإمام الشافعي بالسيدة عائشة. وقررت الأسرة إقامة عزاء رجل الأعمال الراحل، يوم الأحد المقبل الموافق 30 مايو، بساحة صلاة العيد بدريم لاند – بوابة 2 – طريق الواحات – 6 أكتوبر، بعد صلاة المغرب.

وتوفي، يوم الجمعة الماضي، رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاءت الوفاة بعد أيام من مغادرة أحمد بهجت القاهرة على متن طائرة خاصة إلى أمريكا لتلقي بروتوكول العلاج هناك.