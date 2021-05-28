الأزهر تنعى طالبا بفرع أسيوط توفى أثناء إنقاذه شابا من الغرق في النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، و الدكتور محمد عبد المالك نائب الوجه القبلي، والدكتور محمد أنور عميد كلية الصيدلة بنين بأسيوط، شهيد الشهامة الطالب عمر أشرف باشا بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة، ابن محافظة البحيرة، الذي وافته المنية، أمس، غرقا بنهر النيل، أثناء محاولته إنقاذ شابٍ من الغرق.

وقال نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إنه أوفد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط على رأس وفد رفيع المستوى، إلى مستشفى الإيمان، وقدموا واجب العزاء والمواساة لأسرة الطالب، ولانهاء وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الطالب في عربة إسعاف خاصة بالجامعة إلى مسقط رأسه؛ لدفنه بمقابر الأسرة.

وأعربت أسرة الطالب عن خالص شكرها الذين حرصوا على التواصل معها وتقديم واجب العزاء لهم من قيادات الجامعة، وتيسير إجراءات نقل جثمان ابنهم إلى مسقط رأسه.

وتقدمت إدارة الجامعة بواجب العزاء لأهله و لكليته وزملائه وتتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.