شكرا لقرائتكم خبر عن بعض شكاوى الأهالي .. حملة لإزالة غرف مخالفة فوق أسطح عمارات بمدينة العبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور إن الجهاز تلقى شكوى بخصوص تعدي بعض سكان عمارتين 4 مربع 80018 وعمارة 5 مربع 80012 بمنطقة نزهة العبور بالتعدي على المنفعة العامة لسطح العمارة وإنشاء غرف عشوائية دون تصريح.

وقال«الغيطى» أن الجهاز استجاب فورا للشكوى وأزال أسبابها بهدم جميع المبانى العشوائية فوق سطح العمارتين مشيرا إلى أنه نظرا لأعمال تجديد السجل المدني، فقد تم توفير مقر مؤقت بعمارة رقم 476 بحي الشباب خلف سنتر الياسمين شقة رقم 1 وسيتم العمل بالمقر الجديد يوم السبت المقبل، لتقديم خدمة إصدار البطاقات

اضاف انه تم توقيع واعتماد برتوكول تنفيذ الشبكة الأرضية للغاز بالمنطقة الترفيهية والحي التاسع، وتم البدء في أعمال التنسيقات اللازمة لبدء الاعمال للارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المدينة.

كما أنه تم تحديث ورفع كفاءة اللوحات الإرشادية بالمدينة وتم تنفيذ عدد من النماذج المقترحة لتطوير اللوحات الإرشادية بهدف إحلالها بجميع أحياء المدينة قريبًا.

إزالة مبانى مخالفة فى العبور