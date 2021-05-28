شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل .. جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت من مسجد المشير والأسرة تحدد موعد العزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، اليوم الموافق 28 مايو الجاري، بمسجد المشير طنطاوي، على أن يقام العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.

تُوفى الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال، صباح الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم نقله مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعرضه

لوعكة صحية.

وقالت الأسرة، فى بيان، إن «بهجت» انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، لم يمنعه من الاستمرار فى خدمة وطنه حتى الأيام الأخيرة من عمره.

الدكتور أحمد بهجت أحد مؤسِّسى «المصرى اليوم»، عضو مجلس إدارتها، ويُعد نموذجًا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، حيث كان له دور كبير فى تطوير الصناعة الوطنية، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

وأصبح «بهجت» أول مطوّر عقارى فى مصر وإفريقيا، حيث أنشأ أول تجمع سكنى «مدينة دريم لاند» فى مدينة 6 أكتوبر، وتبعه لاحقًا فى هذه الاستثمارات رجال أعمال مصريون وعرب، ثم أنشأ كذلك أكبر مدينة ملاهٍ فى الشرق الأوسط، هى «دريم بارك»، وأول قناة فضائية خاصة «دريم» الفضائية، التى أسهمت فى دعم وتطوير الإعلام المصرى عبر سنوات طويلة.