شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (حي جنوب الجيزة، حي العمرانية، حي الهرم، حي الطالبية، حي بولاق الدكرور) وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 28 / 5 / 2021 حتي الثامنة صباح السبت الموافق 29 / 5 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر ١٤٠٠مم الخارج من محطة مياه جزيرة الدهب بشارع البحر الأعظم، أدي ذلك لحدوث حفرة بالطريق قطر ١.٥متر الأمر الذي يتطلب سرعة الإصلاح حتي لا يؤدي لهبوط أرضي بالطريق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.