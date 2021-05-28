شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تجري القرعة اليدوية لحاجزي المشروع القومي للإسكان في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء القرعة اليدوية العلنية للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر بعدد 64 وحدة سكنية والمطروحة خلال الفترة من 15 /11/ 2020 وحتى 24/ 11/ 2020 وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 /6 /2021 بنادى الشرقية للدخان - العمرانية - الهرم - محافظة الجيزة.

وطالبت محافظة الجيزة في بيان صادر اليوم الجمعة المتقدمين للحجز بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، الأربعاء المقبل، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، حيث سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وعلي الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والاسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه في الصناديق الخاصة لإجراء القرعة .

وأوضحت المحافظة أنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للسادة الحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز «يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص».

وتشير محافظة الجيزة إلى أنه على الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية التوجه لاسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذي تم سداد مقدم الحجز به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 /7/ 2021 حتى الخميس الموافق 29/ 7/ 2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً.

كما تنوه بأنه سيتم استبعاد المخالفين كراسة الشروط من دخول هذه القرعة العلنية، كما سيتم الإعلان عن نتيجة القرعة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة وكذا قطاع الإسكان والتعميروالمشروعات القومية وفروع بنك الإسكان التي تم بها سداد مقدم الحجز.