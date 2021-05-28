شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 31 طن مخلفات وأتربة في حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 15 طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة المجلس القديم والخضري وطريق عزبة الخزان، وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الشغب برئاسة عزيزة آدم من رفع 9 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية الدبابية وبجوار مزلقان السكة الحديد والمعهد الأزهري.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا برئاسة محمد عشري برفع 7 أطنان أتربة ومخلفات صلبة بطريق المعلات وعزبة حنضل، وتمهيد وتوسعة الطريق، وذلك بجانب تفريغ الحاويات بإشراف من صباح منصور نائب رئيس المركز.