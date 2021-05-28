شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 6 قراريط أراضي زراعية بالطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد أشرف عبدالرحيم قناوي رئيس الوحدة المحلية لقرية المريس ، التابعة لمركز الطود جنوب الأقصر ، حملة إزالة في المهد بقرية المريس بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي والجمعية الزراعية بالمريس لتعدي أحد المواطنين ببناء سور بالطوب الأبيض على مساحة ٦ قراريط أراضى زراعية .

وتمكنت الحملة من إزالة التعديات وتسويتها بالأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية للقرية .

وأكد على صادق تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والوحدات القروية التابعة لها وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين لتحقيق الانضباط العام ومنع التعديات على أملاك الدولة الأراضى الزراعية بالأقصر.