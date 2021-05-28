شكرا لقرائتكم خبر عن طب بنها: تخفيض 20-30% من المقررات المتبقية للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية طب بنها اجتماع فريق البرنامج التكاملى ورؤساء الأقسام الأكاديمية، لبحث آليات تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بخصوص تحديات الجائحة وأثرها على طلاب الفرق الثلاث الأولى بالكلية.

وقال الدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب بجامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، في بيان صحفي الجمعة، إن الاجتماع جاء بتوجيهات من الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، مشيرا إلى أن مخرجات الاجتماع هي تدريس المحتوى الضرورى فقط ( core coreculum) حيث تم تخفيض حوالى ٢٠-٣٠ في المائة من المقررات المتبقية للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عمل مراجعات على منصة التعليم بنظام التدريس التكاملى ولأول مرة منذ تطبيق البرنامج.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تصميم أسئلة الامتحان بنفس الطريقة (cases).

في سياق متصل، عُقد اجتماع بمدير وحدة الجودة بالكلية لبحث معدل استيفاء معايير شؤون الطلاب وآليات استكمالها.