شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل خطة الإسكان لإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا مع مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، وممثلى وزارة الموارد المائية والري، لمتابعة إجراءات إعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة طبقاً لأعلي المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وفى الأغراض المُخصصة لذلك.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا الاجتماع الذي تم عقده أمس الخميس، يأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، فى اجتماعه أمس الأول، والمتمثلة فى حصر محطات معالجة الصرف الصحى التى تحتاج إلى توسعة طاقاتها، أو تحتاج إلى رفع كفاءة، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة لكل محطة، سواءً المعالجة الثنائية أو الثلاثية، بما يتناسب مع متطلبات إعادة استخدام المياه المُعالجة، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بإعداد دراسة فنية تتضمن الأعمال المطلوبة والقيمة المالية لمحطات المعالجة التي تحتاج لتوسعات، والمحطات المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة، وذلك طبقاً للمعايير والقوانين المُنظمة في هذا الخصوص.

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الجهاز قام بجمع البيانات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بالصرف على الغابات الشجرية والأخوار الجبلية، والطاقات التصميمية والفعلية للمحطات.