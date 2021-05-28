شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يوضح محاور فهم الطالب للدروس والإجابة فى الامتحان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، فيديو قصير يوضح ويشرح فيه محاور فهم الطالب للدروس والمناهج التعليمية، موضحا أن نواتج التعلم فى علم التقييم تشمل عدة عناصر أبرزها التذكر والفهم والتطبيق والتركيب والتحليل والتقويم.

وتابع نائب الوزير، أن الطالب يستطيع التأكد من فهم الدرس بعد الانتهاء من مذاكرته، إذا حقق 5 عناصر رئيسية، إذا قام بتلخيص الدرس ووضعه فى صورة مخطط أو محاور وعناصر أساسية دون الرجوع للكتاب من خلال تذكره، إضافة إلى تفسير الظواهر الموجودة فى الدرس، وكذلك قدرة الطالب على شرح المقصود بالدرس، وإعادة صياغة الدرس أى يستطيع الطالب التعبير بأسلوبه العلمى عن أى مصطلح أو مفهوم معين، وليس مقيدا بالنص الوارد فى كتاب المدرسة، وكذلك قدرة الطالب على تقديم أمثلة من البيئة المحلية للقواعد والمفاهيم الموجودة فى الدرس.

وأكد نائب الوزير: إذا حقق الطالب هذه العناصر والمحاور الخمسة يصل بذلك إلى فهم الدرس، موضحا أنه يستطيع أن يفعل ذلك مع الدرس والوحدة ومن ثم يستطيع أن يحل ودقة الامتحان بشكل جيد.