شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "6 أكتوبر" يشن حملة مكبرة لوقف تغيير نشاط وحدات سكنية بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، والتى استهدفت (الحي العاشر - منطقة ابو الوفا بجنوب الأحياء - الحى الأول ومحور جمال عبدالناصر).

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بالحي الـ10 المجاورة 6 عمارات 93، 53، 20، كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بمنطقة أبوالوفا، جنوب الأحياء السكنية عمارة 88.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت أيضا من إيقاف أعمال بالعمارة رقم 44 حي 6 مجاورة 8 لتحويل الوحدة من سكنى إلى تجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار، عدم التهاون مع أى مخالف، ومحاسبة أى مقصر، مع استمرار المتابعة والرصد.