شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومى لكبار السن بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قطاع الأحوال المدنية مأموريات لـ (6 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة – المستشفيات) بمحافظتى (القاهرة -المنوفية)، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما نسق قطاع الأحوال المدنية مع المجلس القومى للمرآة بإيفاد مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات بمحافظة المنوفية.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.