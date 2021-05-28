شكرا لقرائتكم خبر عن "احميها من الختان".. قومى المرأة يطلق غدا حملة لطرق الأبواب بـ10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق المجلس القومي للمرأة غداً السبت، حملة طرق الأبواب تحت عنوان إحميها من الختان فى الفترة من 29 - 31 مايو 2021، وذلك فى 10 محافظات (الدقهلية، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بهدف نشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، كما تتضمن الحملة أيضا التوعية باهمية التسجيل الاليكتروني لتلقى لقاح كورونا وبمساعدة السيدات للتسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات .

وأشارت إيزيس حافظ المديرة العامة للتدريب والتوعية بالمجلس، فى بيان، إلى حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس تأتى فى إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي كللت مؤخرا بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات والذي تضمن تشديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم المتعلقة بجريمة الختان.

وأكدت أن الحملة تستهدف نشر الوعي بتعديل قانون العقوبات الأخير فيما يخص تجريم ختان الاناث وأهميته في تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ممارسة هذه الجريمة، مضيفة أن الحملة ستعمل ايضا على توعية السيدات بأهمية التسجيل الالكتروني لتلقى لقاح كورونا .