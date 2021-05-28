شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 338 محضرا لمنشآت مخالفة بالإسكندرية وتمهل 152 لتوفيق الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4442 شاباً، منهم 27 من ذوى الإعاقة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8 آلاف و498 راغب عمل منهم 30 من ذوي القدرات ، فضلا عن توفير 498 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير، فى بيان، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 369 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 338 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 152 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي- إلي أن المديرية تلقت 136 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 105 شكاوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث 141 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 87 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 100 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 498 منشأة ، وعمل 32 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 186 محضراً ، وبحث 142 شكوى عمالية ، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 96 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 16 أجنبي ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل ا لأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ ال اتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 82 متدرباً ، بإجمالى 7 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، كما قامت باستخراج 1248 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1078 رخصة مزاولة الحرفة.