شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تفاصيل الاحتفال بذكرى إحياء مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إقامة احتفالية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، والذي يوافق أيضًا عيد دخول المسيح أرض مصر (24 بشنس)، فى كنيسة السيدة العذراء في المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الشخصيات الكنسية والعامة.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد دخول السيد المسيح إلى مصر يوم 1 يونيو المقبل، حيث سلكت فى المجيء إلى مصر من بيت لحم إلى الدير المحرق مسافة تبلغ 1033 كيلو متر تقريبًا.