شكرا لقرائتكم خبر عن توافد كبار رجال الأعمال والعاملين بمجموعة بهجت لصلاة الجنازة على أحمد بهجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد كبير من رجال الأعمال والعاملين بمجموعة بهجت لأداء صلاة الجنازة على رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، بعد صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد المشير طنطاوي، وطالبت إدارة المسجد من المتواجدين الالتزام بارتداء الكمامة، ووفرت أماكن بساحة المسجد لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وبحسب ما أعلنت أسرة الراحل أحمد بهجت يقام العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.

الدكتور أحمد بهجت كان نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

أنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.