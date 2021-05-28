شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تجرى قرعة علنية لإعلان الفائزين بالوحدات السكنية فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء القرعة اليدوية العلنية، الاربعاء المقبل 2 يونيو بنادى الشرقية للدخان، في العمرانية بالهرم، للمتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتبقية بـ"المشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر" بـ 64 وحدة سكنية والمطروحة خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر الماضى.

وناشدت محافظة الجيزة في بيان اليوم، المتقدمين للحجز، بضرورة التواجد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً فى التاريخ المشار إليه "2/6/2021"ـ وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور حيث سيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية وعلى الذين لم يتمكنوا من الحضور ستقوم اللجنة المشكلة من محافظة الجيزة والجهات الرقابية وبنك التعمير والاسكان بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه فى الصناديق الخاصة لإجراء القرعة .

وأكدت المحافظة أنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز، على أن يتم التوقيع بحضور المتقدم شخصياً أو بتوكيل خاص.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه على الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية التوجه لاسترداد المقدم المدفوع وذلك من خلال الفرع الذى تم سداد مقدم الحجز به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 حتى الخميس الموافق 29/7/2021 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً، مؤكدة أنه سيتم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من دخول هذه القرعة العلنية كما سيتم الإعلان بنتيجة القرعة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة وكذا قطاع الإسكان والتعمير والمشروعات القومية وفروع بنك الإسكان التى تم بها سداد مقدم الحجز.