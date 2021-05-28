شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الدكتور أحمد بهجت رجل الأعمال مطار القاهرة داخل طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، جثمان رجل الأعمال الشهير أحمد بهجت، والذي توفي عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتشييع جنازته اليوم من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس عقب صلاة الجمعة .

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الجثمان وصل علي طائرة خاصة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت إدارة الحجر الصحي، بمتابعة التقرير الطبي المرافق للجثمان، وانهاء إجراءات الافراج عن الجثمان، واستخراج تصريح الدفن، وذلك تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتسليمه لأسرته، لبدء مراسم الصلاة عليه ودفنه بمقابره .

يعد أحمد بهجت من أشهر رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط، وهو مؤسس مجموعة شركات بهجت، وصاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، وشركه إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية .