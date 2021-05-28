شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يناقش مع وزير إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كانج إيوان هو وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية ( DAPA ) بكوريا الجنوبية، والوفد المرافق، لمناقشة محاور التعاون الثنائى بعدد من مجالات التصنيع المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور سفير دولة كوريا الجنوبية والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة.

وتم الترحيب بالوفد الكورى وأوضح الوزير "مرسي" أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتى تشهد تطور فى دفع العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن، وتم مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة علي الصعيدين العسكري والمدني ، وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة فى معرض " EDEX 2021 " المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.