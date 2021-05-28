شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على رجل الأعمال أحمد بهجت بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت فتوح، إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، اليوم الموافق 28 مايو الجاري، بمسجد المشير طنطاوي، على أن يقام العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.

وتوفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، يوم الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الدكتورأحمد بهجت كان نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

أنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.