شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضى وإزالة تراكمات القمامة.. أبرز تعاملات منظومة الشكاوى الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإزالة أسباب تلك الاستغاثات والشكاوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، استمرار جهود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لها، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن من بين ما تم التعامل معه شكوى جماعية تلقتها المنظومة من مواطنين يفيدون فيها بحدوث هبوط أرضي وبعض الحفر أسفل كوبري شيراتون بطريق النصر حي النزهة بمحافظة القاهرة، يعيق الحركة المرورية بالمنطقة، وعلى الفور تم التوجيه لمحافظة القاهرة، حيث أفادت المنطقة الشرقية للمحافظة انه تم إحالة الشكوى إلى حي النزهة، وتم إعادة الشيء لأصله وإصلاح الهبوط.

كما تلقت المنظومة شكوى من مواطن بشأن وجود هبوط أرضي بشارع القاهرة، بمنطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل وحل الشكوى لما يشكله ذلك الهبوط من خطر على المارة والسيارات، وتم التوجيه إلى محافظة الإسكندرية، حيث أفادت إدارة المتابعة الميدانية بحي المنتزه بانه تم التعامل فورى مع الشكوى، والعمل على إزالة اسبابها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن يتضرر فيها من تسبب سيارات نقل مملوكة لإحدى الشركات الخاصة بتعبئة وتوزيع المياه في تحطيم وكسر مواسير الري المغطى لترعة بركة الرمل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، نتيجة مرور تلك السيارات عبر الطريق المار من البر الشرقي للرياح التوفيقي حتى كوبرى اسنيت، بما تسبب في ضعف مياه الري الواصلة للأراضي المعتمدة على تلك الترعة.

وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، تبين أن موضوع الشكوى يتعلق بمسقى خصوصية تسمى بركة الرمل نافذة من ترعة الغفارة العمومية، وأن الطريق محل الشكوى غير مجهز لمرور السيارات ذات الأحمال الكبيرة، وتم مخاطبة رئيس الوحدة المحلية بجمجرة الجديدة للتنبيه على الشركة المالكة لتلك السيارات بعدم مرور المركبات على المسقي لما سببته من إتلاف وكسر مواسير الري المغطاة، علاوة على إلزام الشركة برد الشيء لأصله على نفقتها وتحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية.

كما رصدت المنظومة تعليقا منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن استغاثة من وجود كسر بطبقة الأسفلت بالطريق الزراعي أمام نزلة الكوبري باتجاه مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يمكن أن يؤدى إلى خطورة على حياة المواطنين.

وبالتوجيه إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، أفادت إدارة المنطقة الثالثة عشرة انه تم إصلاح طبقة الأسفلت بالطريق محل الشكوى بمعرفة فرقة الصيانة والطوارئ المختصة.

وتابع الدكتور طارق الرفاعى: تلقت المنظومة شكاوى من عدد من سكان ومرتادي شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة، يتضررون من قيام بعض قائدى المركبات بتجاوز السرعات المقررة قانونا وخاصة سيارات النقل الثقيل، مستغلين عدم وجود مطبات ذات مواصفات قياسية وإشارات مرورية ولافتات للحد من السرعة، مما يهدد سلامة وحياة قاطنى ومرتادى المنطقة.

وبتوجيه الشكوى إلى وزارة الداخلية، أفادت الإدارة العامة للمرور باتخاذ العديد من الإجراءات منها، تنفيذ لافتات منع عبور المشاة بمطالع ومنازل الكباري وكذلك اللافتات الدالة على أماكن عبور المشاة الآمن بالإضافة إلى تحديد وتركيب علامات التخطيط الأرضي، إلى جانب إعداد دراسة تتضمن تحديد أماكن وضع الإشارات الإرشادية والتحذيرية للسيارات والمارة، وتخصيص مجند بأماكن عبور المشاة لمساعدة المواطنين وكبار السن على عبور الطريق محل الشكوى، ومازالت المتابعة مستمرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام ومن يتعدى السرعات المقررة قانوناً.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه وردت إلى المنظومة شكوى من أهالى سكان عمارات محدودى الدخل بمدينة مرسى مطروح يتضررون فيها من عدم إنارة الأعمدة الكهربائية الكائنة بالمنطقة، كما أشاروا إلى أن المنطقة باتت تتسم بالظلام الدامس الأمر الذى قد يتسبب في خطر على المواطنين أثناء فترات الليل.

وبالتوجيه إلى محافظة مطروح، أفاد مركز ومدينة مرسى مطروح، انه تم توجيه فريق الطوارئ للعنوان محل الشكوى، وقاموا بإجراء الصيانة اللازمة لتلك الأعمدة وإعادة تشغيلها جميعًا، وإنارة المنطقة بالكامل وإزالة أسباب الشكوى.

كما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين بشأن وجود عمود إنارة آيل للسقوط بالطريق الواصل من بحيرة قارون إلي قسم شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، نتيجة اصطدام إحدى السيارات به منذ عدة أيام، مطالبًا بسرعة استبدال العمود حفاظا على أرواح المارة.

وبتوجيه الشكوى إلى محافظة الفيوم، أفاد قطاع كهرباء الفيوم انه تم تغيير العمود المائل بآخر وإزالة أسباب الشكوى.

كما تعاملت المنظومة مع الشكاوى الواردة من بعض أهالي مساكن عرب الزينة، مركز سمالوط بمحافظة المنيا، التى أفادوا فيها تضررهم من كثرة انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بالمنطقة، كما أضافوا أن ذلك الظلام الدامس قد يتسبب في وقوع حوادث.

وبالتوجيه إلى محافظة المنيا، أفادت أنه تم توجيه فريق الطوارئ إلى العنوان محل الشكوى، وإجراء الصيانة اللازمة، وإضاءة كافة أعمدة الإنارة المعطلة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن مقيم بمنشية راغب مركز الحسنية بمحافظة الشرقية بشأن وجود عمود كهرباء (تيار عالي) مكسور أمام مدرسة منشية راغب.

وبالتوجيه الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن العمود محل الشكوى هو عمود كهربائي ذو جهد متوسط وليس عاليا وهو على تفريعة محول العمدة من مغذى سماكين الغرب، وتم صرف عمود جهد متوسط آخر لاستبداله بالقديم وتم زراعته بالفعل، وإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة شكوى من سكان منطقة حلمية الزيتون، بمحافظة القاهرة، أفادوا خلالها بوجود بالوعة صرف صحي بغطاء تالف أمام محطة مترو أنفاق حلمية الزيتون، مما يمثل خطراً وتهديداً على سلامة المارة.

وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفادت إدارة الطوارئ أنه تم تركيب برواز وغطاء من مادة الزهر وإحكام غلق البالوعة محل الشكوى، وإزالة أسبابها.

وفي ذات السياق، وردت عدة شكاوى من بعض المواطنين المقيمين بمدينة 15 مايو (مجاورة 4) بمحافظة القاهرة، تفيد أن هناك عددا من البالوعات بالمنطقة بدون أغطية، والتمسوا في شكواهم سرعة توفير أغطية لتلك البالوعات؛ درءا للمخاطر وحفاظاً على حياة الأهالي، خاصة الأطفال.

وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفاد جهاز مدينة 15 مايو، أنه فور تلقي الشكوى، تم التوجه إلى العنوان محل الشكوى؛ واستكمال أعمال تغطية بالوعات الصرف الصحي بالمنطقة.

ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكاوى واستغاثات من بعض أهالي قرية ميت حبيب، مركز سمنود، بمحافظة الغربية، أشاروا فيها إلي وجود طفح لمياه الصرف الصحي أمام منازلهم، والتمسوا التخلص من هذه المياه، حفاظاً على صحتهم وبخاصة الأطفال.

وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفادت أنه تم توجيه سيارات نزح وشفط مياه الصرف من المنطقة محل الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى فور تلقيها.

كما تلقت المنظومة استغاثة من أهالي قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، متضررين فيها من تراكم القمامة والمخلفات بترعة النعناعة، ومطالبين بتطهير الترعة.

وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، قامت الإدارة المختصة بإصدار أمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وتعاملت المنظومة مع بلاغًا من أحد المواطنين بشأن تراكم مخلفات وقمامة بكثرة في حرم وبالقرب من قضبان السكة الحديد - خط "أبو قير"- بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، بما قد يتسبب في إحداث عرقلة لحركة مرور القطارات بالمنطقة المذكورة.

وبالتوجيه إلى محافظة الإسكندرية، أفادت إدارة الرصد البيئي انه بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تم تكليف شركة نهضة مصر لرفع المخلفات محل الشكوى، حيث تم رفع حوالى 84.700 طن تراكمات قمامة ومخلفات تقريبا.

وتابع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: تلقت المنظومة عدة شكاوى واستغاثات من بعض أهالي قرية أبو غنيمة بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تضرروا فيها من نشوب حريق بتراكمات القمامة والمخلفات الواقعة بحرم السكك الحديدية، بما ينتج عنه أدخنة كثيفة وانبعاث روائح كريهة.

وبالتوجيه إلى محافظة كفر الشيخ، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم أنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة، تم استدعاء سيارة إطفاء وتم إخماد الحريق، كما تم رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات، وإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة شكوى من مواطن يتضرر فيها من تراكم القمامة أمام وداخل نفق أبو زارع من شارع جسر الكونيسة بالمنيب محافظة الجيزة، مطالبًا بإزالة تلك التراكمات حفاظًا على سلامة الوضع البيئي للمنطقة.

وبالتوجيه الى محافظة الجيزة، أفادت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة أنه تم توجيه حملة لرفع المخلفات محل الشكوى وإزالة أسبابها، على أن تتم المتابعة بصفة مستمرة.

وفى ذات السياق، تعاملت المنظومة مع الشكوى الواردة من أحد المواطنين المقيمين بمساكن الشباب، كفر طهرمس، بمحافظة الجيزة بشأن وجود تراكمات قمامة أسفل الطريق الدائري، بما يعيق حركة المارة.

وبتوجيه الشكوى لمحافظة الجيزة، أفاد قطاع نظافة بولاق انه تم توجيه حملة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات فور تلقى الشكوى، وإزالة أسبابها.