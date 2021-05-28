بـ"خطابات ترشيح وملفات لضحاياه".. ليلة سقوط نصاب الوظائف الوهمية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تعيينهم في وظائف مقابل مبلغ مالي كرسوم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية أكدت قيام أحد المواطنين – مقيم بسوهاج بإنشاء شركة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً رغبتهم في الحصول على وظائف، وقيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وبعض القنوات الفضائية عن توافر فرص عمل بدون شروط أو مؤهلات "خلافاً للحقيقة" لتعينهم بالعديد من الشركات مقابل مبلغ مالي "محدد" للفرد بزعم إنها رسوم إدارية للتعيين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، تم العثور بحوزته على "36" خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين ببعض الشركات، أكلاشيه باسم الشركة، عدد "85" ملف بداخل كل ٍمنهم المستندات الخاصة بضحاياه)، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل.