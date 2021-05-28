الداخلية تضبط مسجل يروج لبيع نجله على الـ "فيس بوك" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسجل يروج لبيع نجله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالقاهرة.

وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مفادها قيام أحد الأشخاص بالنشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتواصل مع راغبي تبني الأطفال، والإعلان عن رغبته في التصرف بالبيع لطفل مقابل مبلغ مالي "محدد" بالمخالفة لأحكام القانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحب الصفحة المشار إليها وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبصحبته (طفل "نجله") حال عرضه للبيع مقابل مبلغ مالي، وبحوزة المتهم هاتفان محمول يحويان العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه للجريمة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بأنه والد الطفل.

وأضاف بمحاولته التخلي عنه بالبيع عن طريق عرضه على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي، وذلك نظراً لمروره بضائقة مالية، وكذا تغيب زوجته (والدة الطفل المجني عليه) منذ عدة سنوات.