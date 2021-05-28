بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ الذي يعد أحد معالم القاهرة التاريخية الهامة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتراثها الحضاري والتاريخي جنبا إلى جنب مع جوانب التطوير والتحديث في جميع المجالات.



وكلف وزير الأوقاف، الشيخ يسري عزام، بإلقاء خطبة الجمعة من منبر مسجد المؤيد شيخ، ويتلو القرآن الشيخ محمد علي الطاروطي.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة، عبر الرابط التالي: