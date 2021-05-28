وزير الأوقاف يبحث التعاون المشترك مع رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، بديوان عام الوزارة، لمناقشة أوجه التعاون بينهما.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنه تم مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة واتحاد الإذاعات الإسلامية، والإعداد لعمل بروتوكول تعاون يشمل:

1- إتاحة جميع الإصدارات المقروءة والمسموعة والمرئية التي أصدرتها أو أنتجتها وزارة الأوقاف لوسائل الإعلام التي تتبع اتحاد الإذاعات الإسلامية.

2- عقد دورات تدريبية مشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية في مجال الإعلام الديني.

3- المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات العامة التي يعقدها أي من الجانبين.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد صرف الدفعة الثانية للعام المالي الحالي 2020 / 2021م وقدرها 200 ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء، وذلك في إطار خدمة لكتاب الله -عز وجل- وإسهامًا في إكرام حفظته.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لنقابة القراء هذا العام أربعمائة ألف جنيه، سائلا الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن ، وأن يجعله شفيعنا يوم القيامة ، وأن يرزقنا حسن فهمه، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة .