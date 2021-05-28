وزيرة البيئة تجتمع بممثلي المجتمع المحلي والعاملين بمحمية وادي الريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم اجتماعا موسعا مع ممثلي المجتمع المحلي من العاملين بالقطاع السياحي والعاملين بمحمية وادي الريان للوقوف على أوضاعهم ومشاركتهم في خطط الإدارة البيئية للمحمية.

وقد أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاجتماع مع المجتمع المحلى الذي يعد جزءا أساسيا من المحمية وعمليات التطوير بها ومشددة على أهميتهم في حماية المحمية ومواردها الطبيعية هو ما يجعلنا نهتم بعرض التصور المقترح لإشراك القطاع الخاص بالمحمية خلال الفترة المقبلة بما يحقق المزيد من المصالح لجميع الأطراف من خلال تكامل الجهود والأعمال بينهم.

أكدت وزيرة البيئة على دعم المحافظة لأعمال تطوير المحمية مما ساهم في تكامل جهود بين الوزارة والمحافظة و أجهزتها كشريك رئيسى للعمل البيئي في الارتقاء بالمستوى السياحي وظهور المحمية في أبهى الصور.

كما أشاد محافظ الفيوم بتطوير محمية وادي الريان والتحديثات المستمرة لتوفير تجربة سياحية متميزة باستمرار وخاصة أن هذا التطوير في ظل فترة حرجة على العالم كله نظرا لانتشار جائحة كورونا والتي حرصت وزارة البيئة على استغلالها في الاهتمام بالمحمية وحماية استدامة مواردها وإضفاء عليها المزيد من المزايا مما يعود على المحافظة والقطاع السياحى بها بمزيد من الفوائد.

وأضاف الأنصاري أن تلك التطويرات كان لها بالغ الأثر في الترويج للمحافظة سياحيا حيث زادت نسبة السياحة الأجنبية إلى محمية وادي الريان حتى في ظل انتشار جائحة كورونا كما دعا السكان المحليين العاملين بالقطاع السياحي للحفاظ على تلك الموارد واستدامتها باعتبارها ثرورة طبيعية وكمصدر دخل أساسي لهم.

وقد تناول الاجتماع عرض عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسكان المحليين والعاملين بالقطاع السياحي ومنها اصدار تصاريح لإقامة المخيمات وتوفير وحدة للدفع الإلكتروني بالمحمية للتسهيل على المستثمرين.

وقد وعدت وزيرة البيئة بإصدار تصاريح المخيمات في أسرع وقت بعد الانتهاء من دراسة الأنشطة الملائمة لكل محمية والاشتراطات المحددة لذلك وعرضها على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة خلال جلسته القادمة مؤكدة أنه سيتم بحث سبل تفعيل الدفع الإلكتروني بالمحمية لتسهيل أعمال الاستغلال الاقتصادي بالمحمية بالتعاون مع المحافظة.

كما ناقشت وزيرة البيئة العاملين بالمحمية في طموحاتهم لتطوير المحمية والعمل بها واحتياجاتهم لتنمية العمل كما تقدمت بالشكر للعاملين بالمحمية وما يبذله فريق عملها من جهد ساهم في حماية المحمية و تطويرها ووعدت بحل كافة المعوقات لتطوير العمل.