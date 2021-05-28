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اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا بـ 10 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف البحيرة

الوسطاني- كفر دمنبوه – كوم حمادة
إبراهيم الفرحاني- البستان – الدلنجات
أبو زريق – قرية أبو زريق – ايتاي البارود
الرحمن – مدخل قرية حافظ – دمنهور
الزهراء- رمسيس- ايتاي البارود
مسعود سعد- بندر الدلنجات
المصطفي- ابيا الحمرا- الدلنجات
عزبة رجب – قرية طيبة- الدلنجات

مديرية أوقاف سوهاج

المتولي – روافع العيساوية – المنشأة
الهداية أولاد سالم بحري- دار السلام
التوحيد- نجع العسال أخميم

مديرية أوقاف الإسماعيلية

أبو سلامة – السويدات – القصاصين
التقوى كساب- المحسمة الجديدة – أبو صوير – الإسماعيلية

مديرية أوقاف قنا

الرحمن السلامية – نجع حمادي
عبد المعبود رمضان – ج الدوم- أبو تشت

مديرية أوقاف المنوفية

التقوى – طهواي – أشمون

مديرية أوقاف بني سويف

الصالحين – الجزيرة الشرقية ببا – بني سويف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف قنا

نجع عزوز- القلعة – قفط
العتيق – اسمنت – نقادة
الشاوري – فرشوط
خاتم المرسلين- كوم يعقوب أبو تشت

مديرية أوقاف البحيرة

الأبعادية الكبير- الأبعادية – دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

عمر بن الخطاب الكائن بشارح الحرية حي أبو هلال المنيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

الشهيد سعد البعلي – البعالوة- القصاصين

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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