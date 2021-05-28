الدفعة الثانية.. وزير الأوقاف يعتمد صرف 200 ألف جنيه معاشات لنقابة القراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف الدفعة الثانية للعام المالي الحالي 2020 / 2021 م وقدرها 200 ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص للمعاشات، وذلك في إطار خدمة لكتاب الله عز وجل، وإسهامًا في إكرام حفظته.

وأشار وزير الأوقاف، في بيان له، إلى أن إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لنقابة القراء هذا العام 400 ألف جنيه، سائلا الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعله شفيعنا يوم القيامة، وأن يرزقنا حسن فهمه، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة.

وتوجهت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، بخالص الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحرصه الدائم على دعم أهل القرآن.