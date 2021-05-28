وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد مؤيد الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قيادات الدعوة بأوقاف القاهرة ومسئولي الدعوة الإلكترونية بها، وذلك بديوان عام المحافظة صباح اليوم.

ويؤدي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد مؤيد شيخ الذي يعد أحد معالم القاهرة التاريخية الهامة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتراثها الحضاري والتاريخي جنبا إلى جنب مع جوانب التطوير والتحديث في جميع المجالات.



كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلف الشيخ يسري عزام، بإلقاء خطبة الجمعة القادمة من منبر مسجد مؤيد الشيخ بالقاهرة، وستذاع الخطبة بالتليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية.