على متن طائرة خاصة.. جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت يصل مطار القاهرة قادما من أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت، والذي توفي عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وتشييع جنازته اليوم من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس عقب صلاة الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الجثمان وصل على متن طائرة خاصة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت إدارة الحجر الصحي، بمتابعة التقرير الطبي، وإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان، واستخراج تصريح الدفن، وذلك تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتسليمه لأسرته، لبدء مراسم الصلاة عليه ودفنه بمقابر الأسرة.

ويعد أحمد بهجت من أشهر رجال الأعمال في مصر والشرق الأوسط، وهو مؤسس مجموعة شركات بهجت، وصاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، و شركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.