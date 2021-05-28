الحصاد الأسبوعي رقم ٤٠ لأنشطة الزراعة - (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٤٠، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار الحصاد الأسبوعي، إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المجموعة الوزارية والسادة المسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، فضلا عن الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضي الزراعية من نُظم الري التقليدية إلى النظم الحديثة، وذلك بحضور كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية، فضلا عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ووافق مجلس الوزراء على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الري الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق المجلس أيضا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الري الحديثة، وذلك خلال استعراض مشروع تحديث منظومة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، كما وافق على التصريح لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي، بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وانتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس "كورونا"، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع في القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال.

وأشار الملخص الأسبوعي للوزارة، الى الزيارة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدد من المشروعات الانتاجية بالمحافظة، حيث التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعقد لقاءا مفتوحا بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بها، للاستماع الى مطالبهم، والتوجيه بعلاج المشاكل التي تواجه مزارعيها، كما تفقد مصنع الاعلاف بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، محطة لتعبئة وتصدير الخضروات المجمدة، فضلاً عن مزرعة للإنتاج الحيواني ملحق بها مركز لتجميع الألبان، كذلك المجزر الآلي ببورسعيد، كما تفقد عددا من الانشاءات الخاصة بمشروعات الثروة السمكية، تمهيدا لافتتاحها، وشملت مزرعة سمكية بنظام التربية المكثفة متعددة التغذية بموقع الرسوة، كذلك انشاءات المعمل المركزي لتشخيص وعالج امراض الأسماك البحرية، بمنطقة اشتوم الجميل، والذي من المقرر أن يقوم بأعمال التشخيص والكشف عن الأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية، كذلك قياس جودة المياه والأسماك، كذلك الاعمال الإنشائية للمفرخ البحري لأسماك اللوت وسمك موسى.

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في بداية عمله بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة.

كما شهد وزيرا الزراعة، والتجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 417 مليون جنيه لعدد 2,913 مستفيد من صغار المربين لتربية وتسمين أكثر من 27 الف رأس ماشية محلية ومستوردة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 4.5 مليار جنية لحوالي 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 305 ألف رأس ماشية.

ونظم مركز البحوث الزراعية ممثلا في البرنامج القومي لإنتاج التقاوي يوم حقلي لإنتاج تقاوي البطيخ بحضور علماء المركز وشركات الإنتاج، حيث تم الإعلان عن نجاح بشائر المشروع، الذي من المقرر أن تطرح تقاويه للتداول في السوق المحلي الموسم الزراعي المقبل، وذلك تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور وتقاوي البطيخ، نظم قسمي البيئة النباتية والمراعي والأصول الوراثية بشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، فاعليات البرنامج التدريبي بالتعاون مع إدارة التدريب بالمركز تحت عنوان "تطوير وتحسين الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة بالبيئة الصحراوية".

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية عن قيامه باستلام أكثر من 6000 آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات خلال هذا الأسبوع ، كما شارك المعمل في تدريب ٤٠ مهندس بمديريتي زراعة القليوبية والبحيرة من خلال المشاركة في الدورة التدريبية التي تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة العامة لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة تحت عنوان " قياس متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة" وذلك في إطار الدور الإرشادي الذي يقوم به المعمل لخدمة القطاع الزراعي وصغار المنتجين بالمحافظات المختلفة لتطوير سلسلة القيمة المضافة من خلال تحسين الممارسات الزراعية الجيدة.

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