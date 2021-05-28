شكرا لقرائتكم خبر عن تنقلات محدودة بين أئمة محافظة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف، إجراء حركة تنقلات بين ائمة مساجد مدينة بنى سويف عقب خروج الشيخ كمال عبدالتواب أمام مسجد السيدة حورية على المعاش ونقل الشيخ احمد عبدالعال امام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف إلى مسجد السيدة حورية.

وكان الشيخ عمر الناطورى عرض على وكيل وزارة الاوقاف ببني سويف حركة تنقلات محدودة بين أئمة مساجد بنى سويف ووافق عليها وكيل وزارة الأوقاف وتضمنت نقل الشيخ صالح ابوالقاسم من مسجد ابوعجيزة بمدينة بنى سويف إلى مسجد عمر بن عبدالعزيز، كما قرر نقل احمد عبدالسلام عبدالرازق امام مسجد عبدالعزيز عبدالغنى إلى مسجد ابوعجيزة، ونقل كمال جمعة طلب امام مسجد الحاج ربيع إلى مسجد عبدالعزيز عبدالغنى ونقل سلمان عبدالعزيز امام مسجد كامل مجاهد إلى مسجد الحاج ربيع بمدينة بنى سويف.

وقال الشيخ عمر الناطوري، مدير إدارة أوقاف مدينة بني سويف، إنه أثناء مرور لجنة برئاستي على مسجد حمزة بن عبدالمطلب بمدينة بنى سويف الجديدة بالحى الثالث وجدت ان جمهور المصليين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية بوجود كمامة ومسجادة مع كل مصلى إلا ان احد المصليين لم يتواجد معه كمامته وسجادة الصلاة فتم توجيه بالخروج من المسجد وصلى خارج المسجد حفاظا على المصليين والتنبيه على عمال المسجد بالمتابعة المستمرة بضرورة التزام المصليين بالاجراءت الاحترازية الخاصة بكورونا.